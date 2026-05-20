Apple explore une nouvelle génération de capteurs d’image qui pourrait améliorer en profondeur les capacités photographiques des futurs iPhone. Un brevet récemment accordé décrit une architecture capable de capter non seulement la lumière visible, mais aussi l’infrarouge et d’autres longueurs d’onde, grâce à des matériaux photosensibles avancés intégrés directement au-dessus des circuits de pixels.

Au delà du RGB

Les appareils photo actuels reposent principalement sur des filtres rouge, vert et bleu, complétés par une forte dose de photographie computationnelle. Apple semble vouloir aller plus loin en modifiant la structure même du capteur. Le brevet évoque l’utilisation de nanocristaux colloïdaux, de points quantiques et de photoconducteurs organiques capables d’être optimisés pour différentes bandes lumineuses.

L’intérêt est majeur puisqu’un même capteur pourrait collecter des données visibles et infrarouges de façon plus « intégrée ». L’infrarouge pourrait en outre aider à améliorer la mise au point, la sensibilité en basse lumière, la détection de chaleur, la vision nocturne ou encore la correction des couleurs.

Des couches empilées pour capter plus d’informations

Moins de bruit, plus de précision

Apple décrit aussi des matériaux photosensibles placés en couches superposées. Cette approche permettrait à chaque couche de capter une longueur d’onde différente sans sacrifier autant de surface de pixel. Des parois diélectriques serviraient à limiter les fuites de lumière entre zones sensibles, afin de réduire les artefacts et d’améliorer la séparation des signaux. L’objectif technique est d’augmenter l’efficacité quantique, c’est-à-dire la capacité du capteur à convertir les photons reçus en signal exploitable. En clair, cela pourrait produire des images plus propres, plus lumineuses et plus fiables dans des conditions difficiles.

Ce brevet ne garantit évidemment pas une arrivée immédiate dans un prochain modèle d’iPhone, mais il montre qu’Apple ne mise pas seulement sur les algorithmes, les objectifs ou la taille des capteurs pour améliorer la partie photo de l’iPhone.