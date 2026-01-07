Apple étudie l’intégration de technologies d’imagerie multispectrale pour ses futurs iPhone. Selon des informations du leaker Digital Chat Station sur Weibo, le fabricant évalue actuellement des composants spécifiques au sein de sa chaîne d’approvisionnement, bien que les tests formels sur prototypes n’aient pas encore débuté.

Des améliorations pour la photo et pas seulement

Contrairement à la photographie traditionnelle qui se limite au spectre rouge, vert et bleu (RVB ou RGB en anglais), l’imagerie multispectrale capture des données sur plusieurs bandes de longueurs d’onde distinctes. Cette technologie permettrait aux capteurs de percevoir des informations invisibles pour les caméras classiques, en étendant leur sensibilité au proche infrarouge ou à d’autres plages spectrales étroites.

L’application concrète de cette technologie offrirait une capacité inédite de différenciation des matériaux. En analysant la manière dont chaque surface réfléchit la lumière, l’iPhone pourrait distinguer avec une précision accrue la peau humaine, les tissus, la végétation ou les surfaces réfléchissantes. Cette finesse d’analyse améliorerait considérablement la reconnaissance des sujets et la fiabilité des effets de portrait.

L’apport de données spectrales supplémentaires bénéficierait directement aux algorithmes de traitement d’image, particulièrement dans des conditions d’éclairage complexes ou mixtes. Cette richesse d’information renforcerait théoriquement l’intelligence visuelle, cette fonctionnalité en lien avec Apple Intelligence, et les systèmes d’apprentissage automatique exécutés localement sur l’iPhone. Les gains attendus concernent la reconnaissance d’objets, la compréhension globale des scènes et l’estimation de la profondeur.

Toutefois, l’implémentation de ces capteurs sophistiqués présente des défis techniques et économiques. L’ajout de sensibilité spectrale implique des conceptions plus complexes, susceptibles d’augmenter les coûts de production et de compliquer l’agencement interne des composants. C’est probablement pour ces raisons qu’Apple en est encore au stade de l’évaluation exploratoire, repoussant une éventuelle commercialisation à un horizon lointain.