Le 3 juin, Apple va proposer un défi pour les détenteurs d’une Apple Watch. Cela concernera la journée mondiale de la course à pied, avec un trophée à la clé.

Un trophée et des autocollants animés

Pour relever ce défi, les propriétaires d’Apple Watch devront enregistrer une séance de course à pied d’au moins 5 km lors de la journée mondiale de la course à pied le 3 juin. La description d’Apple est la suivante :

Le 3 juin, le monde entier court à l’unisson. À l’occasion de cette journée mondiale de la course à pied, enregistrez une séance de course d’au moins 5 km pour remporter cette récompense. Utilisez l’application Exercice ou n’importe quelle autre application qui enregistre les séances d’entraînement dans Santé.

Tous ceux qui réaliseront le défi auront le droit à une récompense spéciale dans l’application Fitness, ainsi que des autocollants animés à utiliser dans l’application Messages. Voici les autocollants animés en question.

Pour information Apple propose régulièrement des défis pour les détenteurs d’Apple Watch. L’idée est à chaque fois la même : il faut réaliser un exercice pour obtenir un trophée, puis des autocollants animés à utiliser dans l’application Messages. Rien que cette année, Apple a organisé plusieurs défis, dont celui du passage à la nouvelle année.