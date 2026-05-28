Peu de temps avant le lancement de la très attendue adaptation de Les Nerfs à Vif, Apple TV enrichit à nouveau son catalogue de thrillers avec Last Seen, une mini-série australienne en six épisodes qui débarquera sur le service à partir du 9 septembre 2026. Anciennement connue sous le titre The Dispatcher, cette production tournée dans l’État de Victoria mise sur une intrigue familiale sombre, portée par l’acteur vedette Patrick Brammall.

Un père brisé par la disparition de sa fille

Le pitch est celui d’un thriller intime à haute tension. Ian Ridley (Patrick Brammal), ancien détective de police, a vu sa vie s’effondrer onze ans plus tôt lorsque sa jeune fille Maggie a disparu sans laisser de trace. Incapable d’accepter l’idée qu’elle soit morte, il travaille désormais comme répartiteur d’urgence, accroché à l’espoir impossible de la retrouver.

Tout bascule lorsque Ridley reçoit l’appel de détresse d’une adolescente dont il est persuadé de reconnaître la voix : pour lui, il s’agit de Maggie. Dès lors, Ian replonge dans l’enquête qui a détruit sa famille et se lance dans une quête obsessionnelle, prêt à tout pour obtenir des réponses.

Une adaptation du roman The Dispatcher

Last Seen est adapté du roman The Dispatcher de Ryan David Jahn, récompensé par le CWA John Creasey Dagger (un prix littéraire du premier roman). La série est écrite et produite par Kris Mrksa (Requiem), tandis que la réalisation est confiée à Christian Schwochow, déjà passé par The Crown.

Quant à Patrick Brammall, récompensé aux Gotham Awards et remarqué dans Colin from Accounts, ce dernier partage l’affiche avec Maxine Peake, Brendan Cowell, Daniel Henshall, Jessica Wren, Zahra Newman et la nouvelle venue Chloe Jean Lourdes.

Apple diffusera les deux premiers épisodes le 9 septembre, puis un épisode chaque mercredi jusqu’au 7 octobre.