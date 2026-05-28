Wassym Bensaid, directeur logiciel de Rivian, a justifié dans le podcast Decoder de The Verge le refus persistant du constructeur automobile d’intégrer Apple CarPlay, en estimant que l’intelligence artificielle rendra ce débat obsolète à terme.

Le premier argument du responsable est d’ordre technique et éditorial : des solutions comme CarPlay ou Android Auto « prennent le contrôle de chaque pixel de la voiture », dit-il, ce qui entre directement en conflit avec la volonté de Rivian de proposer une expérience logicielle unifiée et intégrée de bout en bout. Plutôt qu’une interface tierce imposée sur l’écran, Rivian préfère maîtriser l’ensemble du rendu.

Son second argument est un pari sur l’avenir. Wassym Bensaid affirme que « l’avancement des technologies d’IA est une raison supplémentaire de croire que Rivian a fait le bon choix en investissant dans sa propre technologie ». Selon lui, les voitures passent du concept de « définies par le logiciel » à celui de « définies par l’IA » et cette évolution rend « le débat autour de CarPlay complètement obsolète ». Il anticipe un monde où les utilisateurs interagiront avec les applications non plus via des icônes et des boutons individuels, mais via des agents IA capables de présenter une expérience globale et cohérente. Il reconnaît toutefois que cette transition prendra du temps avant de constituer une véritable alternative aux fonctions de CarPlay.

Un désintérêt croissant des clients de Rivian pour CarPlay

Les chiffres internes de Rivian semblent valider cette orientation. Au lancement de ses premiers véhicules il y a cinq ans, plus de 70 % des clients réclamaient CarPlay. Une enquête récente du constructeur ramène cette donnée à moins de 25 %, une baisse que le responsable attribue directement aux fonctionnalités livrées par Rivian depuis lors et au niveau de confort apporté par son propre système.

« CarPlay, ou Android Auto dans la même mesure, n’est plus le sujet de discussion », a-t-il conclu, voyant dans cette évolution la confirmation que l’investissement de Rivian dans son logiciel maison produit des résultats concrets auprès de ses utilisateurs.