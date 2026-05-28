Comme prévu, le célèbre jeu Age of Empires II: Definitive Edition est désormais disponible au téléchargement sur Mac.

Age of Empires II, maintenant sur macOS

Voici comment l’éditeur avait présenté le jeu il y a peu :

Age of Empires II: Definitive Edition offre des graphismes 4K d’une netteté exceptionnelle, une bande-son entièrement remasterisée et inclut trois extensions avec le jeu de base : Lords of the West, Dynasties of India et Dawn of the Dukes. Les nouveaux venus dans la série comme les vétérans peuvent se réjouir de retrouver toute l’intensité des combats et de la construction de bases qui ont fait de ce jeu un classique, désormais revitalisé par plus de deux décennies de perfectionnement et de contenu supplémentaire. Les bâtisseurs d’empire avides de plus auront également accès à une vaste gamme de DLC en constante expansion, disponibles à l’achat dès le premier jour. Les joueurs peuvent explorer un contenu très varié, allant de Return of Rome, qui transpose l’expérience originale d’Age of Empires dans le moteur moderne, à The Last Chieftains qui explore les sociétés médiévales complexes d’Amérique du Sud, sorti tout récemment !

Age of Empires II: Definitive Edition est une version modernisée du grand classique de stratégie en temps réel qui vous fait diriger une civilisation à travers le Moyen Âge, bâtir des villes, gérer vos ressources et mener des armées dans des campagnes historiques ou en multijoueur.

Age of Empires II: Definitive Edition est disponible au téléchargement depuis Steam ou Feral Store au prix de 32,99 euros. C’est compatible avec n’importe quelle Mac Apple Silicon. Sur Steam, vous n’avez pas besoin de payer à nouveau la version macOS si vous aviez déjà acheté la version pour Windows. Concernant la disponibilité sur le Mac App Store, elle se fera plus tard, mais il n’y a pas encore une date précise.