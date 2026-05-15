Le jeu Age of Empires II: Definitive Edition va sortir ce mois-ci sur Mac, avec une disponibilité sur Steam le 28 mai. Il arrivera plus tard sur le Mac App Store.

Age of Empires II Definitive Edition débarque le 28 mai sur macOS

La communiqué annonçant l’arrivée du jeu indique :

Age of Empires II: Definitive Edition offre des graphismes 4K d’une netteté exceptionnelle, une bande-son entièrement remasterisée et inclut trois extensions avec le jeu de base : Lords of the West, Dynasties of India et Dawn of the Dukes. Les nouveaux venus dans la série comme les vétérans peuvent se réjouir de retrouver toute l’intensité des combats et de la construction de bases qui ont fait de ce jeu un classique, désormais revitalisé par plus de deux décennies de perfectionnement et de contenu supplémentaire. Les bâtisseurs d’empire avides de plus auront également accès à une vaste gamme de DLC en constante expansion, disponibles à l’achat dès le premier jour. Les joueurs peuvent explorer un contenu très varié, allant de Return of Rome, qui transpose l’expérience originale d’Age of Empires dans le moteur moderne, à The Last Chieftains qui explore les sociétés médiévales complexes d’Amérique du Sud, sorti tout récemment !

Age of Empires II: Definitive Edition est une version modernisée du grand classique de stratégie en temps réel qui vous fait diriger une civilisation à travers le Moyen Âge, bâtir des villes, gérer vos ressources et mener des armées dans des campagnes historiques ou en multijoueur.

Comme dit précédemment, le titre sera disponible le 28 mai sur Steam et plus tard sur le Mac App Store. Si vous avez déjà acheté la version Windows sur Steam, vous pourrez (normalement) accéder gratuitement à la version pour macOS.

Il est certain que l’arrivée de jeux supplémentaires sur Mac est une bonne nouvelle pour les joueurs. Il y a peu, ils ont eu le droit à Crimson Desert en même temps que sur les autres plateformes.