Il y a un mois, Oliver Schusser, le patron d’Apple Music, qualifiait le modèle gratuit de « très mauvaise idée » et revendiquait fièrement qu’Apple soit le seul service de streaming musical sans offre non payante. Des bouts de texte découvertes dans la nouvelle version bêta de l’application Apple Music sur Android remettent cette position en question.

Vers une offre gratuite d’Apple Music ?

Aaron Perris a repéré sur X/Twitter deux messages enfouis dans la bêta de l’application sur Android : l’un signale qu’une action donnée requiert un « accès premium », l’autre affiche « Impossible de passer plus de morceaux » lorsqu’un utilisateur dépasse une limite de passages. Ces deux éléments réunis dessinent le fonctionnement classique d’un forfait dégradé, où les fonctions d’écoute libre sont bridées pour inciter à l’abonnement payant.

NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music. Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3 — Aaron (@aaronp613) May 30, 2026

La présence de ces bouts de texte dans une version bêta ne prouve pas obligatoirement qu’Apple prépare une offre gratuite. Il pourrait s’agir de contraintes appliquées aux stations de radio, une fonctionnalité distincte de l’écoute de musiques à la demande. Apple n’a fourni aucune précision sur la nature des niveaux d’abonnement envisagés ni même confirmé qu’il s’agit bien d’abonnements différenciés.

Ce mécanisme de limitation de passages est pourtant une signature historique des offres sans abonnement. Spotify continue d’afficher le passage illimité entre les musiques comme l’un des avantages explicites de son abonnement payant Premium, preuve que la restriction reste un outil de conversion efficace. Si Apple Music adoptait une logique similaire, ce serait un virage stratégique majeur pour un service positionné depuis son lancement sur le tout-payant. La présence de ces chaînes dans une bêta suggère en tout cas que la décision, quelle qu’elle soit, approche.

Bien sûr, qui dit offre gratuite dit présence de publicités. C’est en tout cas comme cela que ça se présente chez Spotify et les autre concurrents. À date, un abonnement à Apple Music coûte 10,99 €/mois pour un utilisateur, 16,99 €/mois pour la formule famille (jusqu’à 6 personnes) et 5,99 €/mois pour les étudiants.