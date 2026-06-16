Alors que plusieurs sources pointent des obstacles techniques persistants, le leaker Fixed Focus Digital prend le contre-pied et assure qu’un lancement de l’iPhone Ultra pliable aux côtés des iPhone 18 Pro en septembre reste le scénario le plus probable.

Pas de retard pour l’iPhone pliable

Sur Weibo, le leaker a qualifié de « fausses » les rumeurs d’un report de l’iPhone pliable, jugeant les hypothèses d’un glissement à 2027 « tirées par les cheveux ». Plus tôt ce mois-ci, il avait déjà tranché : « Le scénario le plus probable est qu’il sera lancé aux côtés de la gamme des iPhone 18 ». Il concède néanmoins une marge : « Même s’il y a un retard, il ne serait probablement reporté que d’environ un mois avant sa mise en vente ».

Le leaker Instant Digital a pourtant affirmé en mai qu’Apple se heurtait encore à des problèmes de durabilité sur le mécanisme de charnière. Si les difficultés liées à la pliure de l’écran seraient en grande partie derrière Apple, la fiabilité à long terme de ce composant clé n’atteindrait pas encore les seuils exigés en interne. En mars, Mark Gurman de Bloomberg avait déjà signalé que l’appareil pourrait manquer la fenêtre de sortie de septembre, contrairement aux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. L’analyste Tim Long, chez Barclays, est allé plus loin en tablant sur une livraison en décembre, soit trois mois après les iPhone 18 Pro.

Ce qui ne fait débat pour personne : Apple présentera l’ensemble de la gamme des iPhone son premier pliable lors de sa keynote annuelle de septembre, quelle que soit la date effective de mise en vente.

Sur le plan technique, le format retenu sera celui d’un livre avec deux écrans : 7,8 pouces une fois déplié et 5,5 pouces une fois plié. La puce A20 et le modem C2 équiperaient le smartphone qui embarquerait deux capteurs photo à l’arrière. Apple abandonnerait Face ID au profit d’un bouton d’alimentation intégrant Touch ID. Plusieurs fuites s’accordent sur un prix d’entrée dépassant 2 000 dollars.