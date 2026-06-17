Apple TV prolonge l’aventure de The Reluctant Traveler with Eugene Levy. Après une troisième saison très bien accueillie, la plateforme confirme le retour de l’acteur canadien pour une quatrième saison composée de huit épisodes. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée.

Eugene Levy repart autour du monde

Lancée en 2023, la série documentaire suit Eugene Levy, connu pour Schitt’s Creek et American Pie, dans des voyages qu’il aborde avec humour, prudence et une bonne dose de réticence. Le concept repose précisément sur ce contraste : envoyer un homme peu porté sur l’aventure dans des lieux spectaculaires, au contact de cultures, d’hôtels et d’expériences qu’il n’aurait pas spontanément choisies.

La saison 3 avait emmené l’acteur au Mexique, en Autriche, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Irlande, en Inde, au Canada et aux États-Unis, le tout avec plusieurs invités prestigieux. Apple TV veut désormais pousser plus loin cette mécanique désormais bien rodée.

Une saison 4 placée sous le signe du « oui »

Selon Apple, les nouveaux épisodes suivront Levy alors que. ce dernier tente de relever le niveau en acceptant « les expériences de voyage qu’il a passé sa vie à éviter soigneusement ». La plateforme ajoute que dire non était autrefois son refuge, mais qu’après trois saisons sur la route, il aurait découvert être « plus aventureux qu’il ne l’aurait jamais cru ». Eugene Levy reconnaît lui-même, non sans ironie, que ces voyages lui ont appris que dire oui à de nouvelles expériences « n’est pas nécessairement une mauvaise chose ».

Avec cette saison 4, Apple TV sécurise l’un de ses formats documentaires les plus accessibles : une série de voyage élégante et portée par une personnalité immédiatement identifiable. Reste maintenant à connaître les destinations retenues et la date de retour de ce « globe-trotter malgré lui ».