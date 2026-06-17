Apple prépare un nouveau défi d’activité limité dans le temps pour les utilisateurs d’Apple Watch. À l’occasion de la Journée internationale du yoga, organisée le 21 juin, la marque proposera de débloquer un trophée numérique inédit ainsi que des autocollants animés utilisables dans iMessage et FaceTime.

Un entraînement de yoga de 10 minutes

Le principe est volontairement simple. Pour obtenir la récompense, il faudra enregistrer une séance de yoga d’au moins 10 minutes le 21 juin. L’activité peut être lancée depuis l’app Exercice de l’Apple Watch ou via toute application compatible capable d’ajouter l’entraînement dans l’app Santé.

Apple présente ainsi ce défi : « Partagez votre pratique avec la planète lors de la Journée internationale du yoga. Enregistrez un entraînement de yoga de 10 minutes ou plus le 21 juin pour gagner cette récompense. »

Une opération bien-être dans l’écosystème Apple

Ce type de défi ponctuel fait partie de la stratégie d’Apple autour de la santé connectée. La société pommée utilise régulièrement l’Apple Watch pour encourager l’activité physique lors d’événements symboliques, comme la Journée mondiale de la course ou le Nouvel An.

On notera enfin que de défi Yoga 2026, assez facilement réalisable, poussera peut-être certains utilisateurs d’Apple Watch vers la pratique du Yoga, ne serait-ce que par curiosité… ou pour décrocher un nouveau badge.