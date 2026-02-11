À l’occasion du « Mois du Cœur », Apple lance un nouveau défi Activité destiné aux possesseurs d’Apple Watch. Le rendez-vous est fixé au samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin : les utilisateurs devront compléter leur anneau Exercice pour débloquer une récompense exclusive dans l’application Fitness.

« Fermez votre anneau Exercice le 14 février pour gagner ce badge. Votre cœur vous dira merci », indique Apple dans sa communication officielle. Comme pour les précédents défis mensuels, cette initiative s’accompagne d’un trophée numérique et d’une série d’autocollants animés (voir ci-dessous) à partager via Messages.

Un écosystème Apple mobilisé autour de la santé

Chaque année en février, Apple met également en avant des contenus thématiques liés au bien-être cardiovasculaire dans l’App Store, Apple TV, Apple Podcasts et Apple Books. L’objectif : sensibiliser les utilisateurs à l’importance de l’activité physique et encourager l’adoption de habitudes plus saines au quotidien.

Avec ce nouveau challenge, l’Apple Watch s’affirme toujours plus comme un véritable coach de santé mêlant activités ludique et suivi précis de l’activité. Le temps fort symbolique de la Saint-Valentin vient à point nommé pour nous donner une raison de plus de se bouger.