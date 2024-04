Sans surprise, Apple capitalise à fond sur le Jour de la Terre qui se tiendra le 22 avril prochain (et qui devrait surtout se tenir tous les jours). Après avoir rappelé ses efforts en matière de recyclage, la firme de Cupertino n’oublie pas les utilisateurs d’Apple Watch avec deux nouveaux défis d’activité. Le premier défi se tiendra le 22 avril (le Jour de la Terre donc…) et consistera à effectuer un entrainement d’au moins 30 minutes (sur tout type d’activité). Ceux qui relèveront ce défi (pas trop difficile à priori) recevront la médaille du Défi du Jour de la Terre (qui s’affichera comme d’habitude dans l’app Fitness).

Deux des autocollants à gagner pour le défi du Jour de la Terre

Le 29 avril, le second défi consistera à effectuer un entrainement… de danse, et ce pendant au moins 20 minutes. Là encore, la réalisation du défi permettra de récupérer une jolie médaille virtuelle. A noter que ces défis débloquent également des packs d’autocollants uniques en plus de l’intense satisfaction d’avoir relevé les challenges proposés. Les plus compétiteurs pourront même défier leurs connaissances (qui disposent d’une Apple Watch bien sûr….).