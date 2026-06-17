Android 17, disponible depuis hier en version finale, embarque une refonte profonde d’Android Switch, l’outil de migration de Google, maintenant capable de rapatrier sans fil la quasi-totalité des données d’un iPhone. Cela va faciliter la tâche pour tous ceux qui veulent passer d’un iPhone à un smartphone Android.

Un transfert de nombreuses données, dont iMessage

Avec Android 17, Android Switch prend désormais en charge le transfert des messages SMS, MMS et RCS chiffrés, mais aussi l’intégralité de l’historique iMessage (médias et autocollants inclus). La migration s’étend aux comptes Google, mots de passe, passkeys, identifiants WiFi, paramètres d’accessibilité et alarmes, sans oublier l’historique d’appels, les pièces jointes de calendrier, les fichiers et les notes Apple avec leurs pièces jointes et labels.

Deux éléments retiennent particulièrement l’attention. La reproduction à l’identique de l’écran d’accueil (fonds d’écran et la disposition des applications compris) répond à une frustration longtemps ignorée. La prise en charge du transfert d’eSIM, encore limitée selon les opérateurs, lève quant à elle l’un des derniers verrous matériels du changement de plateforme.

Google ouvre également cet outil aux développeurs tiers qui pourront désormais faire migrer les données internes de leurs propres applications. Paul Dunlop, chef de produit pour l’intégration et les paramètres d’Android, pilote ce chantier dont le déploiement a débuté aujourd’hui sur un faible pourcentage d’appareils Pixel avec Android 17, avant une expansion progressive vers les autres smartphones Android dans les semaines et le mois à venir.

Le transfert est meilleur que celui d’Android vers Android

L’initiative s’appuie sur des fondations techniques posées l’année dernière, mais elle prend aujourd’hui une tout autre dimension stratégique. Google cible la principale raison de blocage des utilisateurs d’iPhone : la peur de perdre des années de données et d’organisation personnelle dans le saut vers Android.

Un élément assez cocasse pour le coup est que passer d’un iPhone à un Pixel ou à un Samsung Galaxy sera dorénavant mieux pris en charge que migrer d’un Pixel vers un Galaxy, d’un Galaxy vers un Xiaomi ou vers un appareil Android à un autre de marque différente. Cette opération provoque encore fréquemment la perte de l’agencement de l’écran d’accueil et de nombreuses données applicatives. Google soigne ainsi son argument commercial vis-à-vis d’Apple tout en exposant, en creux, une lacune persistante dans son propre écosystème. Mais les utilisateurs peuvent espérer que la situation s’améliorera à l’avenir.