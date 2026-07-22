Google annonce une amélioration du transfert de données d’un iPhone vers un smartphone Android avec Android 17. L’idée de d’attirer les utilisateurs vers son écosystème.

Un transfert plus simple de l’iPhone à un smartphone Android

Google explique que grâce à cette nouvelle méthode, vous pouvez facilement transférer ce qui compte le plus pour vous. Cela inclut vos photos, vidéos, contacts, messages et agenda, ainsi que les données désormais prises en charge, telles que votre compte Google, vos mots de passe, vos identifiants Wi-Fi et même votre eSIM.

Auparavant, lorsque vous passiez d’un iPhone à un appareil Android, vous aviez la possibilité de copier les données de votre ancien téléphone avec ou sans câble. Beaucoup de personnes ne disposaient pas du câble ou de l’adaptateur adéquat lors de la configuration de leur nouvel appareil Android, elles optaient donc pour un transfert de données sans fil. Google avait conçu cette expérience sans fil pour aider les utilisateurs à transférer facilement et en toute sécurité, mais en raison de contraintes liées à iOS, les types de données pouvant être transférées étaient très limités. Par exemple, vous ne pouviez pas transférer vos alarmes, vos applications, votre historique d’appels ou vos fichiers, entre autres. Cela vous obligeait à passer plus de temps à configurer manuellement votre nouvel appareil Android.

Une collaboration entre Apple et Google

Pour remédier à ces limitations, Google a collaboré avec Apple afin de mettre au point un tout nouveau processus de transfert, intégré directement au cœur d’Android et d’iOS. La nouvelle expérience de migration Android Switch prend en charge le transfert d’un volume encore plus important de vos données, que ce soit par câble ou sans fil. Quelle que soit la méthode choisie, vous pourrez transférer les mêmes données. Tout cela fonctionne sans avoir à télécharger une application distincte ni à accorder d’autorisations complexes. De plus, iOS et Android prennent en charge de nouvelles API que les développeurs peuvent utiliser pour migrer les données des applications d’une plateforme à l’autre.

Pour l’instant, cette nouvelle expérience est disponible sur les smartphones Google Pixel 8, Pixel 9 et Pixel 10, ainsi que sur les Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8 de Samsung qui ont été annoncés aujourd’hui. Cela signifie que les Pixel 6 et Pixel 7 ne peuvent pas en bénéficier, bien qu’ils soient éligibles à la mise à jour Android 17.