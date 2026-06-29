Vingt-cinq ans après l’ouverture des premiers Apple Store, l’ex-SVP Ron Johnson est revenu sur la naissance d’un réseau qui a changé la vente de produits technologiques. Recruté en 2000 puis responsable du retail jusqu’en 2011, Johnson décrit une collaboration intense avec Steve Jobs, convaincu que le magasin devait devenir une expérience à part entière.

Steve Jobs, obsédé par chaque détail des boutiques Apple

Dans un entretien récent, Johnson raconte que Steve Jobs se méfiait des centres commerciaux, qu’il jugeait « pleins de magasins médiocres ». Le cofondateur d’Apple surveillait aussi l’architecture avec une attention extrême : certains projets devaient obtenir son aval en raison de la présence de colonnes, et plusieurs emplacements ont été déplacés pour respecter sa vision.

Cette rigueur s’accompagnait d’une grande liberté accordée à l’équipe retail. À l’époque, les ordinateurs étaient surtout vendus dans des enseignes surchargées, avec peu de démonstrations et un accompagnement limité. Apple a pris le contrepied de ce modèle avec des espaces ouverts, où les visiteurs pouvaient manipuler les produits et comprendre leurs usages concrets.

Le Genius Bar, pilier de l’expérience Apple Retail

Le Genius Bar a résumé cette stratégie. Les employés devaient écouter, identifier un besoin et proposer une solution, qu’il s’agisse de choisir un Mac, de transférer des photos ou de résoudre une panne. Cette approche visait la fidélité plutôt que la seule transaction.

Johnson affirme que l’Apple Store de la Cinquième Avenue a enregistré un million de dollars de ventes dès sa première soirée et près de 350 millions au cours de sa première année. À son départ, il estime que chaque boutique Apple réalisait environ 50 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Une méthode devenue emblématique

« Les magasins étaient les plus productifs au monde, mais cela ne s’est pas fait du jour au lendemain », résume Ron Johnson. Son livre Shop Different: How Retail Revealed Apple’s Genius, annoncé pour le 22 septembre, reviendra sur cette méthode où architecture, démonstration et assistance ont construit l’un des modèles de commerce physique les plus influents de la tech.