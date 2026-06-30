Brancher un second écran à un Mac est devenu banal, mais organiser correctement l’espace de travail reste parfois fastidieux. Une demande de brevet attribuée à Apple décrit un système qui pourrait reconnaître la position réelle de plusieurs moniteurs, puis configurer automatiquement leur disposition dans macOS sans obliger l’utilisateur à rentrer dans les réglages.

Des caméras pour comprendre la disposition du bureau

Le principe repose sur des caméras intégrées ou associées à chaque écran. En captant des zones partiellement communes, ces dernières pourraient déterminer la position, l’angle et la distance relative des dalles. Le système analyserait notamment la position de la tête de l’utilisateur afin de comprendre si un MacBook est placé à droite, à gauche, au-dessus ou en dessous d’un moniteur externe.

Apple prévoit également une solution de secours si le visage n’est pas correctement détecté. Les caméras pourraient alors analyser des éléments fixes de l’environnement, comme le mobilier ou les objets présents sur le bureau, pour reconstituer l’agencement. Des capteurs de mouvement seraient aussi capables de repérer le déplacement d’un écran et de déclencher un nouvel alignement.

Un curseur et des arrière-plans enfin cohérents

L’objectif ne se limite pas à simplifier les paramètres. Une fois la disposition reconnue, macOS pourrait faire passer le curseur sur l’écran voisin au bon endroit, en respectant la position physique des appareils. Le brevet évoque aussi un effet de résistance sur les bords afin d’éviter qu’un pointeur ne traverse involontairement d’un écran à l’autre.

Les fonds d’écran et économiseurs pourraient également être étendus sur plusieurs dalles comme une seule image continue, même lorsque les écrans affichent des tailles ou des orientations différentes.

Une évolution logique pour les stations de travail Apple

Apple n’a annoncé aucune fonction de ce type pour les Mac, les Studio Display ou les iPad et un brevet ne garantit jamais une commercialisation. Cette approche s’inscrit néanmoins dans une évolution logique : faire en sorte que les appareils comprennent leur environnement et adaptent automatiquement l’interface au contexte de l’usage.