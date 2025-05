Apple a obtenu cette semaine un nouveau brevet décrivant des technologies avancées de commande gestuelle qui pourraient être intégrées à l’avenir dans de futurs modèles de MacBook, iMac, Magic Mouse et claviers. Le brevet présente un système composé de divers capteurs — optiques, capacitifs, infrarouges et à ultrasons — permettant aux utilisateurs de contrôler le contenu à l’écran à l’aide de gestes de la main et des doigts. Ces gestes pourraient être détectés directement sur l’appareil ou dans l’air ambiant, offrant ainsi une interaction plus immersive et sans contact avec l’ordinateur. Par exemple, un MacBook pourrait intégrer plusieurs projecteurs et caméras pour suivre les gestes effectués à proximité, tandis qu’une Magic Mouse pourrait être équipée de capteurs de position et de processeurs d’images pour détecter les mouvements subtils des doigts ou les interactions avec la surface.

Le brevet détaille également comment ces dispositifs pourraient enrichir les méthodes d’entrée traditionnelles en ajoutant des fonctionnalités comme des touches virtuelles projetées, un retour haptique à travers les surfaces, et des accéléromètres pour capter de légères vibrations issues des gestes de l’utilisateur. Certains capteurs pourraient être placés sur les parois latérales des appareils afin d’enregistrer les mouvements des doigts et fournir un retour tactile. Nul ne sait encore si ces fonctions seront intégrées à des produits commerciaux.