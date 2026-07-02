La hausse de prix des MacBook, provoquée par la pénurie de RAM, devrait freiner l’ensemble du marché mondial des PC portables en 2026. D’après le cabinet TrendForce, Apple résisterait mieux que ses concurrents avec 23,1 millions de Mac portables vendus sur l’année et une progression annuelle à deux chiffres.

Apple amortit mieux le choc que la concurrence

TrendForce anticipe une baisse de 13,6 % des ventes mondiales de PC portables en 2026, sous l’effet de la hausse des coûts des composants et d’une demande plus faible. Dans ce contexte, Apple ferait figure d’exception relative. La firme de Cupertino bénéficierait encore de la dynamique enclenchée au premier semestre, assez forte pour absorber une partie de la demande du second semestre.

Cette avance commerciale donne à Apple un avantage que beaucoup d’autres fabricants n’ont pas. La marque conserve aussi un avantage produit avec ses puces Apple Silicon et l’intégration de macOS, ce qui soutient encore l’attractivité de ses machines sur le segment premium. La hausse des prix ne disparaît pas pour autant du paysage et elle commence à peser plus nettement sur la fin d’année.

La hausse des prix des MacBook risque de déplacer une partie des acheteurs les plus sensibles au budget vers des PC Windows premium. Ce report resterait toutefois limité car les hausses de prix touchent l’ensemble du secteur et la demande s’affaiblit déjà sur de nombreux segments. Les marques observent surtout un ralentissement dans l’entrée de gamme et le grand public, là où les hausses de prix sont les plus fortes.

Mais le problème dépasse le seul marché du PC. La demande soutenue des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle continue de mobiliser les capacités de RAM et une partie des ressources en semi-conducteurs, ce qui entretient la pression sur les coûts. Apple apparaît donc comme l’un des constructeurs les plus solides dans un marché en repli, sans échapper pour autant à un environnement où les prix montent vite, très vite même.