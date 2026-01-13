Apple a terminé 2025 avec 7,1 millions de Mac vendus au quatrième trimestre, un volume stable (+0,2 %) qui contraste avec le rebond global de 9,6 % du marché mondial des ordinateurs (PC et Mac regroupés). Cette performance en demi-teinte entraîne une baisse mécanique de sa part de marché trimestrielle à 9,3 % (contre 10,2 % il y a un an), alors que les PC profitent massivement de l’accélération des achats en fin d’année.

Apple se classe quatrième au niveau mondial, distancé par le dynamisme de ses rivaux fonctionnant sous Windows. Lenovo conserve sa position de leader avec 19,3 millions de PC vendus, enregistrant une hausse de 14,4 % sur un an. HP suit la cadence avec 15,4 millions d’exemplaires vendus (+12,1 %), tandis qu’Asus ferme le top 5 avec 5,4 millions d’unités (+10,9 %).

La performance la plus notable revient à Dell qui signe la croissance la plus rapide du trio de tête (+18,2 %) pour atteindre 11,7 millions de livraisons. Ce rebond général du secteur, totalisant 76,4 millions de ventes sur la période, s’explique par plusieurs facteurs structurels identifiés par IDC. La fin du support de Windows 10, les incertitudes des droits de douane du début d’année et les craintes sur l’approvisionnement en RAM ont poussé les vendeurs à gonfler leurs stocks avant 2026.

Apple surperforme le marché sur l’ensemble de l’année 2025

Ce ralentissement de fin d’année ne doit pas éclipser le bilan annuel solide d’Apple. Sur l’ensemble de l’exercice 2025, la société de Tim Cook a vendu 25,6 millions de Mac, contre 23 millions l’année précédente, soit une progression de 11,1 %.

Cette croissance annuelle dépasse celle du marché global du PC qui a augmenté de 8,1 % pour atteindre 284,7 millions d’unités. Grâce à cette dynamique soutenue sur les trois premiers trimestres, Apple parvient à faire progresser sa part de marché annuelle de 8,7 % à 9,0 %, malgré le recul observé durant la période des fêtes face aux marques Windows.

C’est l’occasion de souligner qu’Apple a été le premier vendeur de smartphones en 2025, notamment grâce aux iPhone 17.