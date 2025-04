L’année commence bien pour les ventes de PC. Si l’on en croit les chiffres de Counterpoint Research, les expéditions mondiales de PC ont en effet augmenté de 6,7 % en glissement annuel au premier trimestre 2025, atteignant 61,4 millions d’unités sur le Q1. Cette croissance spectaculaire aurait été principalement stimulée par l’anticipation des nouveaux tarifs douaniers par les fabricants et les clients américains, et par la demande croissante pour les PC dotés de capacités d’intelligence artificielle. Apple est la société dont les ventes ont le plus progressé sur la période, soit une hausse de 17 % en partie due à la nouvelle gamme de MacBook équipée de puce M4, une hausse qui permet à Apple d’atteindre les 10% de parts de marché. Globalement, on constate que le marché s’est recentré autour des grandes marques, qui ont toutes accéléré leurs livraisons avant un durcissement des barrières commerciales.

Malgré une exemption temporaire des droits de douane américains sur les ordinateurs portables, l’industrie du PC reste confrontée à une forte incertitude, notamment avec la perspective de nouveaux tarifs sur les semi-conducteurs et d’autres produits technologiques. La (grande) majorité de la production étant encore concentrée en Chine, les entreprises intensifient actuellement leurs efforts pour délocaliser vers des pays comme le Vietnam, l’Inde ou le Mexique. L’objectif principal de l’industrie semble être désormais de transférer la production des produits destinés au marché américain hors de Chine, mais ces transferts de supply chain prennent du temps, beaucoup de temps, si bien que le marché informatique pourrait grandement souffrir du maintien de taxes douanières élevées.