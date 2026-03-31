Dans un marché informatique encore fragile, Apple réussit là où ses rivaux ont surtout limité les dégâts. Selon les dernières données d’Omdia concernant les expéditions de PC aux États-Unis, la marque à la pomme a été le seul grand constructeur à enregistrer une croissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’année 2025. Une performance d’autant plus notable que le secteur n’a progressé que modestement sur la période, et ce avant d’aborder 2026 sous la menace d’une forte contraction liée aux tensions sur la mémoire et le stockage.

Apple se distingue dans un marché PC américain en reprise modérée

Au quatrième trimestre 2025, les livraisons de PC aux États-Unis, hors tablettes, ont progressé de 3 % sur un an pour atteindre 18,2 millions d’unités. Ce redressement met fin à deux trimestres consécutifs de recul annuel, dans un contexte porté à la fois par le renouvellement lié à Windows 11, la demande des fêtes de fin d’année et les efforts des fabricants pour sécuriser des stocks avant de futures pénuries de composants.

Sur l’ensemble de 2025, le marché américain a totalisé 71,5 millions de PC expédiés, soit une hausse de 3 % par rapport à 2024. Derrière cette moyenne relativement sage, Apple s’est nettement démarqué : le constructeur a gagné du terrain dans les entreprises américaines et a porté sa part de marché à 16 % sur l’année, en hausse de 1,2 points pour une croissance . Aucun autre grand acteur du secteur n’a affiché un rythme de progression comparable.

Le MacBook Air a servi de moteur à la progression d’Apple

Cette dynamique s’explique en grande partie par la solidité de la gamme MacBook Air. Apple a renforcé l’attractivité de ses machines avec un repositionnement tarifaire plus agressif. La stratégie a visiblement payé, en particulier sur le segment des ordinateurs portables premium, où l’entreprise bénéficie déjà d’une image forte depuis le passage aux puces Apple Silicon.

Une offre Mac plus lisible et plus compétitive

En 2025, Apple a renouvelé plusieurs références clés de sa gamme Mac, entre MacBook Air, MacBook Pro et Mac Studio. Cette actualisation continue du catalogue a aussi permis à la marque de maintenir une forte visibilité commerciale tout en répondant à différents profils d’acheteurs, du grand public aux professionnels exigeants. Dans un marché où de nombreux constructeurs ont surtout joué la prudence, Apple a donné le sentiment d’avancer avec une feuille de route plus claire que la plupart de ses concurrents.

Le MacBook Neo pourrait permettre à Apple de battre de nouveaux records de ventes en 2026, et ce malgré la crise des composants

Une performance solide, mais un horizon 2026 plus incertain ?

Ce bon cru 2025 ne garantit toutefois pas une trajectoire sans nuages pour 2026. Omdia anticipe désormais une baisse de 13 % des expéditions de PC aux États-Unis en 2026, en raison d’une offre fortement contrainte sur les produits mémoire et de stockage. Cette pression sur la chaîne d’approvisionnement pourrait peser sur les volumes, les prix et les arbitrages industriels de l’ensemble du secteur. Reste que le MacBook Neo pourrait une fois encore permettre à Apple de rebattre les cartes et de faire mieux que résister dans ce contexte difficile.