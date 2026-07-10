La bataille des composants pour les futurs appareils pliables d’Apple se joue aussi loin accords fabricants-fournisseurs. Selon ZDNet, LG Innotek a déposé 30 demandes de brevet en Corée autour de plaques de support destinées aux écrans pliables. Ces documents évoquent des « éléments élastiques », c’est-à-dire des structures placées derrière la dalle OLED pour absorber les contraintes mécaniques au niveau de la pliure.

Un composant discret mais crucial pour la durabilité

Dans un smartphone ou une tablette pliable, la dalle ne doit pas seulement être fine et lumineuse. Elle doit aussi résister à des milliers d’ouvertures et de fermetures sans se déformer. La plaque arrière sert précisément à répartir les tensions, soutenir l’écran et accompagner la flexion près de la charnière.

LG Innotek travaillerait sur plusieurs approches matérielles, incluant métaux, alliages, composites, fibre de carbone, céramique, verre, saphir ou matériaux conducteurs. Ce large éventail montre que le choix final dépendra de nombreux compromis : finesse, poids, résistance, compatibilité avec le tactile, support éventuel d’un stylet et comportement électromagnétique.

LG veut se placer dans la chaîne d’approvisionnement Apple

Le lien avec Apple vient du rôle potentiel de LG Display, qui développe déjà des dalles OLED pliables pour de futurs produits du groupe. Samsung Display resterait favori pour les premiers modèles, mais Apple cherche généralement à diversifier ses fournisseurs lorsque les volumes augmentent.

Sur les 30 demandes déposées depuis 2019, cinq auraient déjà été enregistrées comme brevets. L’accélération observée en 2023 suggère un effort structuré, et non une simple expérimentation isolée. Même si Apple n’a confirmé aucun iPhone ou iPad pliable (mais c’est tout comme), les mouvements du côté des fournisseurs indiquent que la préparation des composants avance à grands pas.