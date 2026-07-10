La carte pour compte Apple (à ne pas confondre avec l’Apple Card) est disponible dans de nouveaux pays, essentiellement en Europe. Cela concerne Chypre, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et Slovaquie.

L’Apple Account Card arrive dans 5 nouveaux pays

Apple n’a rien annoncé publiquement, mais le fabricant a discrètement opéré à ce changement au niveau de ses serveurs, comme le note Aaron Perris. Cette carte était déjà disponible dans quelques pays, dont les États-Unis, la Belgique, le Danemark, l’Irlande, le Portugal et plus encore.

L’Apple Account Card, tel est nom original, est une carte virtuelle dans l’application Cartes (Wallet) qui affiche le solde associé à votre compte Apple et sert de porte-monnaie numérique pour les achats chez Apple. Elle permet de payer plus simplement dans les Apple Store ou pour des services Apple (App Store, Apple Music, iCloud, etc), sans carte bancaire physique.

Elle ne doit pas être confondue avec l’Apple Card qui est une vraie carte de crédit proposée par Apple. L’Apple Card sert à payer partout où les paiements par carte sont acceptés, alors que l’Apple Account Card reste limitée à l’écosystème Apple.

En pratique, la carte virtuelle sert surtout à centraliser le solde rattaché à son compte Apple, par exemple pour acheter des applications, des abonnements ou des produits Apple. C’est donc un moyen de paiement interne à Apple, pas une carte bancaire classique.

Est-ce disponible en France ? La réponse est non. Peut-être que cela viendra un jour. Après tout, elle est déjà accessible chez plusieurs de nos voisins.