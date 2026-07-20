La domination de TSMC ne se joue plus seulement à l’échelle du nanomètre. Le fondeur taïwanais s’impose aussi grâce à sa maîtrise du packaging avancé, cette étape longtemps considérée comme secondaire qui consiste à assembler processeurs, mémoire et interconnexions dans un même système. Avec CoWoS et InFO, TSMC a transformé l’emballage des puces en avantage stratégique.

CoWoS, la brique devenue indispensable aux accélérateurs IA

CoWoS, pour Chip-on-Wafer-on-Substrate, permet de placer de gros dies de calcul et des piles de mémoire à très haute bande passante sur un interposeur dense. Résultat : les données circulent sur des distances beaucoup plus courtes, avec plus de bande passante et une meilleure efficacité énergétique. Pour les accélérateurs d’intelligence artificielle de Nvidia, AMD ou Broadcom, cette proximité entre GPU, puces spécialisées et HBM est devenue essentielle.

Ce choix technique a aussi créé un goulet d’étranglement. Produire une puce IA ne suffit plus : il faut ensuite disposer de capacités CoWoS, de substrats, d’interposeurs, de mémoire et de tests à grande échelle… et TSMC contrôle justement cette chaîne critique.

InFO, le rôle discret mais décisif d’Apple

À l’autre bout du marché, InFO a été pensé pour les smartphones. Cette technologie réduit l’épaisseur du package, améliore la dissipation thermique et rapproche le processeur de la mémoire. Son adoption dans la génération iPhone 7, avec l’A10 Fusion, a validé la capacité de TSMC à livrer un packaging avancé en très grands volumes. Les ventes massives des différentes générations d’iPhone ont par la suite consolidé le modèle de supply chain mis en place par TSMC.

Le packaging devient aussi stratégique que la gravure

L’essor de l’IA donne aujourd’hui raison au pari initial du fondeur : les puces modernes sont de moins en moins monolithiques et de plus en plus composées de chiplets, de mémoire empilée et d’interconnexions complexes. Dans cette nouvelle ère, TSMC ne vend plus seulement une gravure de pointe mais fournit l’architecture industrielle qui transforme des composants isolés en machines de calcul complètes et performantes.