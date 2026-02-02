Apple étudie la possibilité de confier la fabrication de ses processeurs d’entrée de gamme à un autre partenaire que TSMC. Cette réflexion stratégique pourrait mettre fin à une série ininterrompue de 12 années d’exclusivité avec le fondeur taïwanais, débutée en 2014.

Le retour d’Intel pour les iPhone et Mac ?

La montée en puissance de l’intelligence artificielle a bouleversé les équilibres industriels. TSMC consacre désormais une part croissante de son activité à Nvidia et à d’autres géants de l’IA, au point que Nvidia a surpassé Apple en tant que premier client du fondeur. Face à cette nouvelle réalité, le Wall Street Journal rapporte qu’Apple cherche à sécuriser ses arrières en diversifiant sa chaîne d’approvisionnement. Bien que le journal ne cite pas explicitement de candidats, les regards se tournent vers un ancien partenaire historique.

Les rumeurs convergent vers une implication d’Intel dans la fabrication des futures puces Apple Silicon. L’analyste Jeff Pu a récemment évoqué un accord commercial pour la fourniture de puces destinées à certains modèles d’iPhone non-Pro à partir de 2028. Si ce calendrier se confirme, Intel pourrait produire une partie des processeurs A21 ou A22 d’Apple.

Le Mac et l’iPad seraient également concernés par ce changement de cap. Ming-Chi Kuo anticipait l’an dernier qu’Intel pourrait livrer les puces M les moins puissantes pour certains Mac et iPad dès le milieu de l’année 2027, en exploitant son procédé de gravure 18A.

Il est crucial de noter qu’Intel agirait ici uniquement en tant que fabricant. Contrairement à l’époque des Mac Intel basés sur l’architecture x86, Apple conserverait la maîtrise totale de la conception de ses puces, Intel se contentant de l’assemblage physique dans ses usines.

Des tensions sur les prix de la mémoire

Cette volonté de diversification intervient dans un contexte de tensions globales sur les composants. Outre TSMC, des fournisseurs comme Samsung et SK Hynix profitent du boom des serveurs IA pour exiger des tarifs plus élevés sur la RAM.

Tim Cook, le patron d’Apple, a abordé ce sujet lors de la présentation des derniers résultats financiers. Il a reconnu que la hausse des prix des puces mémoire aura un impact un peu plus marqué sur la marge brute de l’entreprise au cours du trimestre actuel, après un effet minime le trimestre précédent. Il a assuré qu’Apple examinerait une gamme d’options pour gérer cette pression si nécessaire. Malgré ce contexte inflationniste sur les composants, l’analyste Ming-Chi Kuo ne prévoit pas d’augmentation de prix pour les iPhone 18.