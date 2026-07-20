Apple a proposé aujourd’hui la release candidate d’iOS 26.6 et cette version a la particularité de préparer votre iPhone à iOS 27, alors que la mise à jour n’arrivera pas avant septembre en version finale.

Se prépare dès aujourd’hui à iOS 27 avec iOS 26.6

Dans ses notes pour iOS 26, Apple indique :

Cette mise à jour apporte des correctifs, des améliorations liées à la sécurité et optimise l’index Spotlight pour préparer iOS 27.

Il faut savoir que dès la première bêta d’iOS 27, Apple a proposé un système d’indexation des fichiers. C’est un moyen de bien indexer les messages, photos, e-mails et plus encore, tout particulièrement pour faire tourner Siri AI qui se repose dessus. Cela a aussi un impact sur la recherche Spotlight.

Ici, Apple fait savoir qu’iOS 26.6 vient justement optimiser l’index Spotlight afin qu’il soit prêt au moment d’installer iOS 27. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d’attendre plusieurs jours pour que tout soit terminé, puisqu’iOS 26.6 aura déjà fait le nécessaire. Il est toutefois possible qu’iOS 27 indexe d’autres fichiers, bien que cela reste à confirmer.

Pour rappel, la release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.