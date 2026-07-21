Apple poursuit son expansion immobilière au cœur de la Silicon Valley. Le groupe a conclu un bail portant sur un immeuble de bureaux d’environ 11 700 m², situé au 580 North Mary Avenue à Sunnyvale. Les conditions financières et la durée de la location n’ont pas été communiquées.

Un nouveau site après une année d’investissements massifs

Cette opération constitue le premier mouvement immobilier important attribué à Apple dans la région en 2026. Elle prolonge une campagne d’acquisitions particulièrement soutenue : en 2025, l’entreprise a consacré plus d’un milliard de dollars à ses bureaux californiens, sécurisant près de 139 000 m² d’espaces professionnels et de laboratoires.

Parmi ses principaux achats figurent le Cupertino Gateway acquis pour 166,9 millions de dollars, ainsi que Mathilda Commons, acheté 350 millions de dollars. Apple a ensuite déboursé 365 millions de dollars pour le Mathilda Campus voisin, avant d’investir 216 millions supplémentaires dans deux bâtiments de Cupertino.

Le marché des bureaux reprend des couleurs

A noter que l’immobilier professionnel amorce un redressement dans la « South Bay ». Le taux de vacance des bureaux y atteignait 14,1 % au deuxième trimestre 2026, contre 16,2 % un an auparavant. Amazon accompagne cette reprise avec la location d’environ 29 400 m² supplémentaires à Sunnyvale.

Apple n’a pas précisé quelles équipes occuperont son nouveau site. La stratégie du californien reste toutefois cohérente, soit consolider ses activités autour d’Apple Park et transformer progressivement certains bâtiments loués en actifs permanents. Kristina Raspe, vice-présidente chargée de l’immobilier mondial chez Apple, rappelait récemment que la vallée de Santa Clara est « le berceau d’Apple depuis près de 50 ans » et que l’entreprise entend bien continuer à y investir.