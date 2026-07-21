Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application TestFlight avec une nouveauté simple mais intéressante : une barre de recherche.

Enfin la barre de recherche sur TestFlight

Pour ceux qui ne le savent pas, TestFlight permet de tester facilement des applications en version bêta pour fournir des évaluations aux développeurs avant la publication de leurs apps sur l’App Store. Les développeurs invitent les testeurs par e-mail ou via un lien public.

Le problème est que vous pouvez rapidement avoir une longue liste d’applications en bêta. Ce n’est pas toujours très simple de s’y retrouver. Fort heureusement, la nouvelle fonctionnalité ajoutant la barre de recherche facilite le travail. Vous entrez le nom de l’application et elle est mise en avant. Vous pouvez ainsi vous rendre sur sa fiche.

Lorsque vous testez une application ou un extrait d’application en version bêta, Apple recueille et envoie au développeur les historiques de pannes, les données d’utilisation ainsi que toutes les évaluations que vous envoyez. Le développeur peut utiliser ces informations pour améliorer son application et les produits associés. Apple peut utiliser les historiques de pannes et les données d’utilisation afin d’améliorer ses produits et services.

La mise à jour de TestFlight est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. C’est accessible sur iPhone, iPad, Mac, Apple Vision et Apple TV.