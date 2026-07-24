Apple TV prépare Protective Custody, une nouvelle série de comédie portée par Benicio Del Toro et Ben Stiller. Les deux acteurs se retrouvent après Escape at Dannemora, la mini-série carcérale réalisée par Stiller en 2018. Cette fois, l’univers pénitentiaire servira de décor à une satire consacrée au pouvoir, à l’argent et aux conséquences d’une fraude massive.

Un financier déchu confronté aux règles de la prison

L’intrigue suivra un financier tombé en disgrâce, arrêté pour une escroquerie de grande ampleur et placé sous protection dans l’attente de son procès. Contraint de survivre dans un environnement dont il ne maîtrise ni les codes ni les rapports de force, il tentera simultanément de restaurer sa réputation et d’affronter les conséquences de ses décisions.

Benicio Del Toro is set to make his leading comedy series debut on Apple TV. Also starring and executive produced by Ben Stiller, and hailing from Emmy Award-winner Mike Judge, Emmy Award-winner Steve Hely and Dave King, comes a new series about a disgraced financier navigating… pic.twitter.com/3rglVYsR7C — Apple TV (@AppleTV) July 22, 2026

Apple n’a pas encore précisé lequel des deux comédiens incarnera cet homme d’affaires. Aucun autre nom au casting, calendrier de tournage ou date de diffusion n’a pour le moment été communiqué.

Une équipe issue de Veep et Parks and Recreation

Protective Custody sera écrite et supervisée par trois spécialistes de la comédie américaine : Mike Judge, créateur de Silicon Valley et King of the Hill, Steve Hely, scénariste de Veep, ainsi que Dave King, passé par Parks and Recreation. Tous trois assureront également les fonctions de showrunners et de producteurs exécutifs, tandis que Judge réalisera la série.

Ben Stiller poursuit ainsi une collaboration particulièrement active avec Apple TV. Après son travail de réalisateur et producteur sur Severance, ce dernier doit apparaître face à Jessica Chastain dans The Off Weeks et a consacré un documentaire à ses parents. Pour Benicio Del Toro en revanche, davantage associé aux thrillers et aux drames, ce projet représente une rare incursion dans la comédie télévisée.