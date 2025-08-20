Alors que les fans attendaient avec impatience la suite de la série culte Severance disponible sur Apple TV+, Ben Stiller a annoncé qu’il ne dirigerait aucun épisode de la troisième saison ! Jusqu’ici réalisateur de 11 des 19 épisodes — dont les premiers et derniers volets de chaque saison — le réalisateur/acteur/producteur explique se consacrer à d’autres projets, soit un film de survie dans la Seconde Guerre mondiale, un documentaire sur ses parents (Stiller & Meara: Nothing Is Lost, prévu pour Apple TV+)), et la suite de Meet the Parents, intitulée Focker-In-Law. Stiller assure qu’il reste profondément impliqué en tant que producteur exécutif : « Ça fait huit mois que je travaille à plein temps sur la saison 3″.



Ben Stiller à gauche, Adam Scott, le « héros » de Severance, à droite

Les tournages de Severance sont réputés pour leur rythme éprouvant : la saison 2 a nécessité 186 jours de production, avec parfois jusqu’à six semaines de tournage pour un seul épisode. Même si les scénaristes sont déjà à pied d’œuvre, le tournage de la saison 3 n’a pas encore débuté. Si la production suit le même calendrier, une sortie en début 2027 semble pour l’instant le plus probable même si Stiller a promis que la prochaine saison arriverait plus vite que le délai record de trois ans qui s’était écoulé entre les deux premières saisons.