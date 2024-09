La saison 2 de Severance arrivera sur Apple TV+ le 17 janvier 2025, soit avec un énorme écart de presque 3 ans avec la première saison (sortie en 2022). Ben Stiller, le concepteur et co-producteur de la série, s’est confié sur ce retard dans les colonnes de Variety : « Ces dernières années ont été une période intéressante et difficile (avec la pandémie). Ce n’était pas simple de faire des choses. On est resté concentré sur l’idée de faire la meilleure saison possible, et cela a pris beaucoup de temps » justifie-t-il. « On en est conscient. Comme d’autres personnes, je suis frustré lorsque les choses prennent trop de temps. Je comprends les gens qui auraient voulu voir la saison 2 plus tôt. Je comprends ce sentiment d’impatience. » Et de poursuivre : « Maintenant, j’espère que ce sera bien ! Cela a pris beaucoup de temps et je sais que les gens veulent juste quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu’ils ont vécu durant la saison 1. Espérons que cela ne les décevra pas. »

Stiller avoue aussi avec une certaine humilité que Severance est sa première réussite audiovisuelle : « Je n’ai jamais vécu ça auparavant : faire une deuxième saison de quoi que ce soit ! Tout ce que j’ai fait a été annulé à l’époque. » On peut dire qu’au vu de l’énorme succès critique de Severance, le retournement de tendance est complet.