Oyez, oyez, le grand jour est arrivé : l’épisode final de la saison 2 de Severance est disponible depuis ce matin sur Apple TV+. Au delà du climax attendu, une caractéristique de cet épisode saute tout de suite aux yeux : sa durée. L’épisode 10 de Severance saison 2, baptisé Cold Harbor, dure en effet pas moins de 76 minutes (!!), ce qui est tout simplement un record pour l’épisode d’une série Apple TV+. Conscient de l’importance d’une série qui est même parvenue à doubler Ted Lasso en terme d’audience, Apple s’est fendu d’un teaser forcément énigmatique pour cet épisode final. Au vu de ce teaser, on osera ajouter avec un peu de malice que Severance est un peu le GOAT des séries en streaming (bof…).

Concernant cet épisode 10, on ne vous en dira pas plus évidemment pour ne rien divulgâcher de ce final éblouissant, si ce n’est qu’une saison 3 semble désormais tout à fait obligatoire (et elle est d’ailleurs officielle). La saison 2 de Severance est donc visible dans son intégralité sur Apple TV+.