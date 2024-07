Sunny, la nouvelle série de S.F produite par A24 et diffusée sur Apple TV+, a véritablement conquis les critiques. La série atteint en effet le score de 91% sur Rotten Tomatoes, soit le plus haut niveau de satisfaction critique pour une série ou un film Apple TV+ en 2024 ! Aucune autre série diffusée ces derniers mois sur le service n’a atteint un tel niveau d’appréciation, ni Masters of the Air (85 %), ni même Criminal Record (90 %), ou bien encore le fantastique Dark Matter (82 %). Le très bon Land of Women (89 %) sorti il y a deux semaines ne fait pas mieux. Seule une série Apple TV+ réalise un meilleur « Tomatoes-score », et comme on s’en doute, il s’agit de Severance, qui atteint les 97% pour sa première saison. Deux films font mieux aussi, le sublime The Tragedy of Macbeth avec Denzel Washington en vedette, qui culmine à 92%, et CODA (94%), qui avait permis de ramener à Apple TV+ l’Oscar du meilleur film en 2022.



Le service de streaming d’Apple prouve en tout cas qu’il est bien le nouveau HBO; les ratés sont rares, à contrario d’un Netflix qui produit généralement 5 nanars pour une production potable.

Le synopsis de Sunny : « Dans « Sunny », Rashida Jones incarne Suzie, une Américaine installée à Kyoto, au Japon, dont la vie bascule lorsque son mari et son fils disparaissent dans un mystérieux accident d’avion. En guise de « consolation », elle reçoit Sunny, l’un des nouveaux robots domestiques fabriqués par la société électronique de son mari. Au début, Suzie n’apprécie pas que Sunny cherche à combler le vide qu’elle éprouve mais, peu à peu, une amitié inattendue naît entre elles. Ensemble, elles découvrent la sombre vérité sur ce qui est réellement arrivé à la famille de Suzie et se retrouvent dangereusement mêlées à un monde dont Suzie ne soupçonnait pas l’existence. »