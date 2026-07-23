Apple annonce que sa fonction de SOS d’urgence par satellite sur iPhone est disponible dans deux nouvelles régions en Europe : cela concerne Andorre et l’Islande. C’est déjà disponible en France et dans les pays voisins depuis iOS 16.2.

Nouvelles régions pour le SOS d’urgence par satellite

La fonction SOS d’urgence par satellite sur iPhone permet de contacter les secours lorsque vous êtes hors de portée des réseaux cellulaires et Wi-Fi. En cas d’urgence dans une zone blanche (montagne, désert, mer), votre iPhone se connecte directement à des satellites de communication en orbite basse. L’interface de l’iPhone vous guide visuellement pour orienter le téléphone vers le satellite le plus proche afin d’établir et de maintenir la connexion, sans avoir besoin d’une antenne externe.

Une fois la connexion établie, l’iPhone transmet vos coordonnées GPS, votre niveau de batterie, votre fiche médicale et vos réponses à un court questionnaire d’urgence. Ces informations textuelles sont envoyées directement aux services de secours locaux ou à un centre relais géré par Apple, qui se charge de déployer l’aide nécessaire. Cette technologie qui est gratuite jusque-là permet également de partager manuellement sa position avec ses proches via l’application Localiser, offrant une sécurité indispensable pour les randonneurs et les voyageurs isolés.

Pour profiter des SOS d’urgence par satellite, il faut au minimum un iPhone 14 ou une Apple Watch Ultra 3. Pour pouvoir en profiter en Andorre et en Islande, il faut installer iOS 26.4 ou une version plus récente. Voici les versions minimums pour les différents pays :