Six survivants d’une avalanche survenue mardi près du lac Tahoe aux États-Unis ont utilisé la fonctionnalité de SOS d’urgence par satellite sur iPhone pour rester en contact avec les secours, sans avoir du réseau ou du Wi-Fi disponible. Sur les 15 skieurs du groupe, engagés dans une sortie de plusieurs jours dans la Sierra Nevada, huit ont perdu la vie et un est toujours porté disparu.

Quatre heures de liaison satellite pour coordonner les secours

Don O’Keefe, chef des forces de l’ordre du bureau californien des services d’urgence, a détaillé le déroulement auprès de plusieurs médias, dont le New York Times. « L’un de mes agents a communiqué avec l’un des guides sur une période de quatre heures, transmettant des informations au bureau du shérif du comté du Nevada et coordonnant les opérations de sauvetage possibles », a-t-il déclaré. Cette liaison continue, établie depuis une zone sans réseau, a permis d’organiser les secours en temps réel.

Le SOS d’urgence par satellite se déclenche automatiquement lorsqu’un utilisateur tente de contacter les services d’urgence sans connexion cellulaire ni Wi-Fi. L’iPhone soumet alors un questionnaire pour recueillir les informations essentielles sur la situation, puis guide l’utilisateur pour orienter son appareil vers le satellite. La fonctionnalité est prise en charge sur les iPhone 14 et modèles ultérieurs, ainsi que sur l’Apple Watch Ultra 3, et reste gratuite pendant deux ans après l’activation de l’appareil. Cela étant dit, les iPhone 14 et iPhone 15 ont plus de deux maintenant et Apple maintient (pour l’instant) la gratuité.

Au-delà des appels d’urgence, la connexion satellite permet également d’envoyer des messages et de partager sa position via le réseau Localiser d’Apple. Elle a déjà été utilisée lors d’accidents de voiture et de feux de forêt. La fonctionnalité est disponible dans 18 pays, dont la France, les États-Unis, le Canada, la Suisse, l’Espagne, l’Allemagne ou encore le Japon.