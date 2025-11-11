Comme attendu, Apple annonce aujourd’hui que sa fonction de SOS d’urgence par satellite sur iPhone et Apple Watch est désormais disponible au Mexique. Ce système est déjà disponible dans d’autres pays, dont la France.

Les SOS d’urgence par satellite débarquent au Mexique

C’est Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing mondial, qui a annoncé la nouvelle sur X (ex-Twitter) :

La fonction SOS d’urgence par satellite est désormais disponible au Mexique ! Elle est compatible avec l’iPhone 14 et les modèles ultérieurs, ainsi qu’avec l’Apple Watch Ultra 3.

Nous sommes reconnaissants que cette fonctionnalité aide les utilisateurs à contacter les services d’urgence par message lorsqu’ils ne disposent pas d’une couverture cellulaire ou Wi-Fi.

Voici désormais la liste des pays où la fonctionnalité est disponible :

  • Allemagne
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Canada
  • Espagne
  • États-Unis
  • France
  • Irlande
  • Italie
  • Japon
  • Luxembourg
  • Mexique
  • Nouvelle-Zélande
  • Pays-Bas
  • Portugal
  • Royaume-Uni
  • Suisse

Au départ, Apple avait annoncé que les SOS d’urgence par satellite allaient être gratuits pendant deux ans. La fonction a vu le jour avec les iPhone 14. Il se trouve qu’Apple a depuis prolongé la gratuité, aussi bien pour les iPhone 14 que pour les iPhone 15.