Apple propose déjà les SOS d’urgence par satellite dans plusieurs pays, dont en France. La société annonce maintenant son arrivée prochaine au Mexique. Ce sera une réalité avant la fin de l’année.

Le Mexique va accueillir les SOS d’urgence par satellite

Dans un communiqué transmis à 9to5Mac, Apple indique :

La fonction de SOS d’urgence par satellite sur iPhone et Apple Watch Ultra permet aux utilisateurs d’envoyer des messages aux services d’urgence et d’alerter leurs contacts d’urgence même lorsqu’ils ne disposent pas d’une couverture cellulaire ou Wi-Fi. Depuis son lancement avec l’iPhone 14 en 2022, elle a contribué à sauver de nombreuses vies. Nous sommes ravis d’annoncer que cette fonctionnalité sera disponible plus tard cette année pour les utilisateurs au Mexique possédant un iPhone 14 ou un modèle plus récent, y compris les nouveaux iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, ainsi qu’une Apple Watch Ultra 3. Elle s’appuiera sur les fonctionnalités existantes de Messages par satellite et de Localiser par satellite de ces appareils.

À date, la fonctionnalité est disponible dans les pays suivants :

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Espagne

États-Unis

France

Irlande

Italie

Japon

Luxembourg

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suisse

Au départ, Apple avait annoncé que les SOS d’urgence par satellite allaient être gratuits pendant deux ans. La fonction a vu le jour avec les iPhone 14. Il se trouve qu’Apple a depuis prolongé la gratuité, aussi bien pour les iPhone 14 que pour les iPhone 15.

La logique voudrait que cela devienne payant un jour ou l’autre. Apple ne dit rien de plus à ce sujet.