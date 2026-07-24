Apple TV accueille aujourd’hui Les Fous du Pickleball ; ce long métrage transforme la rivalité entre tennis et pickleball en une comédie sportive portée par Jake Johnson, Mary Steenburgen et l’inaltérable Ed Harris. Ben Stiller apparaît également à l’écran tout en participant à la production du film.

Un ancien espoir du tennis découvre le pickleball

Jake Johnson incarne Dusty Boyd, ancien prodige dont la carrière n’a jamais tenu ses promesses. Désormais entraîneur d’enfants dans le club dirigé par son père Chuck, il soutient la guerre menée par ce dernier contre le pickleball, une discipline qui gagne rapidement en popularité auprès des adhérents du club.

Une nouvelle blessure empêche toutefois Dusty de jouer au tennis. Pour sa rééducation, ce dernier accepte alors à contrecœur d’essayer le sport qu’il méprise le plus… avant finalement d’y prendre goût grâce aux efforts de Candace, interprétée par Mary Steenburgen. Son changement de camp l’oblige à choisir entre l’approbation de son père, l’avenir du club et sa propre identité. A noter que l’ancien champion de tennis Andy Roddick joue son propre rôle dans le film.

Une distribution réunie par Ben Stiller

Le casting comprend également Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell et Aaron Chen. Réalisé par Josh Greenbaum sur un scénario de Sean Clements, le long-métrage avait été annoncé par Apple Original Films en 2025. Le film prolonge aussi la collaboration entre Apple et Ben Stiller, déjà producteur de Severance et réalisateur d’un superbe documentaire consacré à ses parents.