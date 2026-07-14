Apple TV met l’accélérateur pour la promo de Mayday, sa prochaine comédie d’action portée par Ryan Reynolds et Kenneth Branagh. La plateforme a mis en ligne la première bande-annonce du film, dont la sortie est fixée au 4 septembre. Après Spirited, il s’agit de la seconde collaboration entre Ryan Reynolds et Apple, cette fois dans un registre mêlant espionnage, guerre froide et … beaucoup d’humour.

Ryan Reynolds coincé derrière les lignes ennemies

L’intrigue suit le lieutenant Troy « Assassin » Kelly, pilote de l’US Navy envoyé en mission secrète en territoire russe au plus fort de la guerre froide. Lorsque l’opération tourne mal, Troy se retrouve isolé derrière les lignes ennemies. Sa survie dépend alors d’un ancien agent du KGB, Nikolai Ustinov, incarné par un Kenneth Branagh totalement méconnaissable.

Apple présente Mayday comme une « comédie de potes pleine d’action qui renverse le thriller d’espionnage ». Le film repose sur l’alliance forcée entre deux hommes que tout oppose, mais qui pourraient finir par trouver un intérêt commun dans le chaos.

Le duo de Donjons & Dragons derrière la caméra

Mayday est écrit et réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein, déjà associés sur les très bons Game Night et Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs. Un CV solide donc, et qui autorise à un certain optimisme. Ce nouveau pastiche d’espionnage saura t-il trouver son public ? Le premier trailer s’avère en tout cas particulièrement prometteur, avec toujours cette bonne dose d’humour bienvenue.