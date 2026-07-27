Un AirTag dissimulé dans une affiche de campagne a permis à la police du Tennessee de remonter jusqu’à un candidat à une élection locale. Romel McMurry, engagé dans la course à la commission du comté de Rutherford, est poursuivi pour le vol présumé d’une pancarte appartenant à son adversaire Pat Clements.

Une balise cachée après plusieurs disparitions

Pat Clements avait constaté la disparition de plusieurs panneaux installés à Murfreesboro. Afin de « pister » l’un de ses panneaux, son équipe y a caché un AirTag. Après son retrait, l’application Localiser a transmis une position revenant régulièrement à proximité du domicile de McMurry.

Clements a signalé les faits à la police le 15 juillet. Un mandat a ensuite été délivré pour vol d’un bien d’une valeur inférieure à 1 000 dollars, une infraction mineure dans le Tennessee. McMurry s’est présenté au centre de détention du comté, puis a été remis en liberté dans l’attente de son audience du 24 août.

L’AirTag au cœur de plusieurs affaires

Le candidat conteste l’accusation et affirme ne pas avoir volé la pancarte, mais l’avoir seulement « déplacée ». Ce dernier reste évidemment présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation.

Conçu pour retrouver des objets, l’AirTag a déjà aidé à localiser des vélos volés et même un enfant après le vol d’une bicyclette. Apple rappelle cependant que sa balise ne doit pas servir à suivre une personne à son insu.