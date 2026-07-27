Un Apple-1 fabriqué en 1977 sera la pièce maîtresse d‘une vaste vente aux enchères consacrée aux 50 ans d’Apple. Surnommé « Neumark », cet ordinateur fonctionnel pourrait dépasser 300 000 dollars lors des enchères organisées par RR Auction jusqu’au 20 août 2026.

Un Apple-1 installé dans une valise de machine à écrire

L’appareil appartient au second lot de 50 cartes assemblées par Apple aux débuts de l’entreprise. À l’époque, l’Apple-1 n’était pas commercialisé comme un ordinateur complet : l’acheteur devait ajouter lui-même un clavier, une alimentation, un écran et un boîtier.

Son premier propriétaire a ainsi installé la machine dans une valise modifiée de machine à écrire Smith-Corona. Le lot conserve notamment son clavier Datanetics, son lecteur de cassettes, son interface Apple Cassette Interface et plusieurs documents d’origine. Le spécialiste Corey Cohen l’a restauré et déclaré pleinement opérationnel en juin 2026.

Les Apple-1 figurent parmi les ordinateurs de collection les plus recherchés. Un exemplaire dans un boîtier en bois avait atteint 475 000 dollars, tandis qu’un autre modèle fonctionnel avait été adjugé 375 000 dollars.

Des prototypes et objets personnels de Steve Jobs

La vente comprend également un iPhone original de 4 Go encore scellé et le P68 « Stealth iPod », un imposant prototype utilisé pour dissimuler les dimensions du premier iPod. Chaque pièce est estimée à environ 50 000 dollars. Les iPhone de première génération peuvent toutefois réserver des surprises, puisqu’un modèle 4 Go avait dépassé 190 000 dollars.

Un Apple Lisa-1 doté de ses lecteurs Twiggy, une carte de visite signée par Steve Jobs et un projet scientifique réalisé durant son adolescence complètent le catalogue de cette enchère exceptionnelle, qui retrace à sa façon le passage d’Apple du bricolage artisanal à l’électronique grand public.