Nouveau record de vente pour un iPhone de 2007 encore emballé, avec un prix de 158 000 dollars aux enchères. Ce modèle est particulier, puisqu’il embarque 4 Go d’espace de stockage, là où les autres modèles vendus jusqu’à présent avaient le double.

Un record pour le premier iPhone

Il faut savoir que l’iPhone de 2007 avec 4 Go de stockage de stockage a été en vente pendant deux mois seulement. Apple a rapidement basculé sur un modèle avec 8 Go de stockage. De fait, le modèle de 4 Go est bien plus rare, tout particulièrement quand celui-ci est encore emballé.

La mise en vente par LCG Auctions a eu lieu à la fin juin et le prix final de la vente aux enchères a été de 158 000 dollars (158 644 dollars pour être précis). Les enchères se sont terminées le 16 juillet.

Le propriétaire de l’iPhone faisait partie de l’équipe d’ingénieurs à l’origine du lancement du téléphone. L’appareil s’accompagne d’une attestation d’origine.

Voici comment LCG Auctions a présenté le lot :

Nous vous proposons un modèle de 4 Go extrêmement rare, scellé en usine, dans un état exceptionnel. Pratiquement sans défaut sur la surface et les bords, le scellé d’usine est propre, avec des détails de couture corrects et bien serrés. Les étiquettes au verso sont en parfait état sous le sceau. Couleur et brillance exceptionnelles. Neuf, jamais activé. La provenance du téléphone est irréprochable puisque l’expéditeur faisait partie de l’équipe d’ingénieurs d’Apple lors du lancement de l’iPhone. Les collectionneurs et les investisseurs auraient bien du mal à trouver un exemplaire de qualité supérieure. La pertinence et la rareté constituent une formule gagnante pour cet objet de collection en vogue. Modèle A1203, identifiant MA501LL/A 4 Go).

Pour rappel, il y a eu plusieurs ventes d’iPhone de 2007 au fil des mois. Il y a notamment eu un modèle vendu pour 63 000 dollars. Il y a également eu un modèle vendu pour 40 000 dollars et il se trouve que l’acheteur a été le YouTubeur Marques Brownlee (MKBHD). Une vidéo de déballage est disponible, à voir sur cet article.