Un nouvel iPhone de première génération, sorti en 2007, est en vente. À l’instar des autres au fil des derniers mois, il n’a jamais été ouvert. Mais il y a une différence : il propose 4 Go d’espace de stockage, là où les autres avaient 8 Go.

La société de vente aux enchères LCG Auctions, qui propose le téléphone, explique que l’iPhone était à l’origine vendu avec une capacité de stockage de 4 ou 8 Go lors de son lancement il y a 16 ans. Le modèle de 8 Go était nettement plus populaire, ce qui a conduit Apple à abandonner le modèle de 4 Go après seulement quelques mois en faveur d’une capacité plus élevée de 16 Go.

Sachant que l’existence de l’iPhone avec 4 Go d’espace de stockage a été de l’ordre de quelques mois, c’est le modèle le plus rare de la première génération du téléphone d’Apple. « Compte tenu de nos récents records de vente et du fait que le modèle 4 Go est probablement 20 fois plus rare que la version de 8 Go, nous ne serions pas surpris qu’il établisse un nouveau prix de vente record », a déclaré Mark Montero, fondateur de LCG Auctions. Le prix de vente estimé est entre 50 000 et 100 000 dollars.

Le propriétaire de l’iPhone faisait partie de l’équipe d’ingénieurs à l’origine du lancement du téléphone. L’appareil s’accompagne d’une attestation d’origine.

Comme dit précédemment, il y a eu plusieurs ventes d’iPhone de 2007 au fil des mois. Il y a notamment eu un modèle vendu pour 63 000 dollars. Il y a également eu un modèle vendu pour 40 000 dollars et il se trouve que l’acheteur a été le YouTubeur Marques Brownlee (MKBHD). Une vidéo de déballage est disponible, à voir sur cet article.