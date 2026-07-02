Un simple chèque de 10 dollars pourrait devenir une pièce très convoitée par les collectionneurs Apple. Signé par Steve Jobs et daté du 4 juillet 1976, ce document est proposé dans une vente organisée par RR Auction. Son intérêt dépasse largement son montant initial puisque ce chèque renvoie aux toutes premières semaines d’Apple et à la naissance d’une véritable révolution de l’informatique personnelle.

Un document daté du Bicentenaire américain

Le chèque est adressé à la People’s Computer Company, une organisation californienne très active dans la diffusion de l’informatique auprès du grand public dans les années 1970. Il a été émis seulement quelques mois après la création d’Apple par Steve Jobs et Steve Wozniak, alors que les deux fondateurs développaient encore l’Apple-1.

La date du 4 juillet 1976 lui donne une résonance particulière : les États-Unis célébraient alors leur Bicentenaire, tandis qu’une nouvelle industrie commençait à prendre forme dans la Silicon Valley. Le document porte la mention DDJ, qui pourrait correspondre à un abonnement annuel à Dr. Dobb’s Journal, publication spécialisée issue de la newsletter de la People’s Computer Company.

Une trace des réseaux qui ont accompagné l’Apple-1

Avant de devenir une entreprise mondiale, Apple évoluait dans un écosystème de clubs d’informatique, de magazines techniques et de passionnés partageant programmes, composants et idées. Ces communautés ont joué un rôle déterminant dans l’émergence des premiers ordinateurs personnels.

Cette pièce ne doit pas être confondue avec le tout premier chèque d’Apple, signé par Jobs et Wozniak en mars 1976, qui avait atteint plus de 2,4 millions de dollars lors d’une précédente vente. Ici, la valeur repose surtout sur le lien direct entre Jobs, l’Apple-1 et l’effervescence informatique de l’époque.

Un marché toujours attentif aux origines d’Apple

Les souvenirs des débuts de Steve Jobs restent particulièrement recherchés, surtout lorsqu’ils documentent une période où Apple n’était encore qu’un projet quasi artisanal. Ce chèque rappelle qu’avant les iPhone et les grandes keynotes, l’histoire de la marque s’est écrite à travers des documents modestes mais désormais chargés d’une forte valeur historique.