Apple TV a profité du Comic-Con de San Diego pour préciser l’avenir de Silo. La quatrième saison de la série de science-fiction sera diffusée durant l’été 2027 et mettra définitivement un terme à l’adaptation des romans de Hugh Howey. Une fenêtre de lancement plus proche qu’attendu pour une production aussi ambitieuse.

Une dernière saison déjà tournée par Apple TV

L’annonce intervient alors que la saison 3 est encore en cours de diffusion sur Apple TV, avec un nouvel épisode proposé chaque semaine jusqu’au 4 septembre 2026. La plateforme n’a pas encore communiqué de date précise pour le lancement du quatrième chapitre, ni dévoilé le moindre trailer.

The end is near. The fourth and final season of #Silo premieres summer 2027. pic.twitter.com/j4vhyf27xM — Apple TV (@AppleTV) July 25, 2026

Ce délai de diffusion relativement court s’explique par la stratégie de production adoptée par Apple. Les saisons 3 et 4 ont été commandées simultanément, puis tournées à la suite. Le service évite ainsi les interruptions de plusieurs années devenues fréquentes pour les séries de science-fiction nécessitant des décors complexes, de nombreux effets visuels et une longue phase de postproduction.

La fin de l’histoire de Juliette Nichols

Portée par Rebecca Ferguson, Silo raconte la vie des derniers représentants supposés de l’humanité, enfermés dans une immense structure souterraine. L’ingénieure Juliette Nichols tente de comprendre les mensonges entretenus par les autorités et la véritable nature du monde extérieur.

La saison 4 devra conclure les différentes intrigues politiques, scientifiques et humaines développées depuis 2023. Apple avait confirmé dès décembre 2024 que la série s’arrêterait après quatre saisons, ce qui permettra de raconter l’intégralité de la trilogie littéraire sans prolongation artificielle de la série.