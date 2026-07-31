Tim Cook a profité de l’appel téléphonique qui a suivi les résultats financiers d’Apple pour passer un message. C’est la dernière fois qu’il participera à ce rendez-vous, puisqu’il quittera ses fonctions de dirigeant d’Apple le 1er septembre 2026, remplacé par John Ternus. C’est justement ce dernier qui participera aux futurs appels.

La dernière conférence téléphonique pour Tim Cook

Voici le message de Tim Cook :

Avant de passer aux questions, je voudrais prendre un instant pour vous remercier. Merci à vous tous, depuis nos actionnaires, en particulier ceux de longue date qui nous accordent leur confiance depuis tant d’années, jusqu’aux analystes qui ont suivi notre entreprise de si près. Comme vous le savez, ce sera ma dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers et c’est désormais John qui animera ces conférences. La transition se déroule sans heurts et je suis plus que ravi que John prenne ses nouvelles fonctions et mène Apple vers une nouvelle ère. C’est vraiment quelqu’un d’unique en son genre et il n’y a pas de meilleure personne pour prendre les rênes de l’entreprise. Comme je l’ai dit, j’ai une confiance absolue en son leadership, en notre équipe de direction et en ces personnes extraordinaires chez Apple qui sont déterminées à enrichir la vie de nos utilisateurs partout dans le monde. Un avenir radieux s’ouvre à nous et je n’ai vraiment jamais été aussi optimiste. Je vous remercie donc tous, et Kevan et moi-même serons ravis de répondre à vos questions.

Tim Cook est le patron d’Apple depuis le 29 août 2011. Il va donc quitter ses fonctions le 1er septembre 2026 pour laisser sa place à John Ternus. Cela étant dit, il sera toujours présent chez Apple, puisqu’il deviendra le président du conseil d’administration.