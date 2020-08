Epic Games est en plein combat juridique avec Apple et Google. Le studio qui développe Fortnite a poursuivi les deux groupes cette semaine après le retrait du jeu de l’App Store et du Play Store. Epic Games estime qu’aussi bien Apple que Google ont des pratiques anticoncurrentielles avec leurs méthodes de distribution d’applications. Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a pris la parole à ce sujet sur Twitter.

Dans une série de tweets, il explique qu’Epic Games se bat « pour la liberté des gens qui ont acheté des smartphones pour installer des applications venant de sources de leurs choix, pour la liberté des créateurs d’applications de les distribuer comme ils le souhaitent et pour la liberté des deux groupes de faire des affaires directement ». Il estime que l’argument « les fabricants de smartphones peuvent faire ce qu’ils veulent » n’est pas bon parce que « nous avons tous des droits et nous devons nous battre pour défendre nos droits (…) même si cela signifie se battre contre une entreprise appréciée comme Apple ».

Le dirigeant réagit également à l’argument de certaines personnes : Epic Games, une société d’un milliard de dollars, s’attaque à Apple, une société de plus de 1 000 milliards de dollars, juste pour l’argent. « Le combat ne porte pas sur le fait qu’Epic veuille un accord spécial, mais sur les libertés fondamentales de tous les consommateurs et développeurs », dit Tim Sweeney.

Il conclut sa série de tweets en évoquant malgré tout l’argent : « il n’y a rien de mal à se battre pour de l’argent. On travaille dur pour gagner ce genre de choses. Lorsque vous le dépensez, la façon dont il est divisé détermine si votre argent finance la création de jeux ou s’il est pris par des intermédiaires qui utilisent leur pouvoir pour séparer les joueurs des créateurs de jeux ».

The primary opposing argument is: "Smartphone markers can do whatever they want". This as an awful notion.

We all have rights, and we need to fight to defend our rights against whoever would deny them. Even if that means fighting a beloved company like Apple.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 14, 2020