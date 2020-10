L’appareil avait fuité quelques heures avant la keynote : le HomePod mini vient d’être dévoilé par Apple. Si l’on en croit Cupertino, cette petite enceinte cylindrique propose un son absolument hors norme pour un appareil de cette taille, sans oublier l’intégration poussée de Siri, des fonctions de domotique (Smart Home), et bien sûr tout ce qu’il faut pour garantir la confidentialité des données de l’utilisateur.

Le HomePod mini sera compatible avec Apple Music, Podcasts, iHearts, Radio.com, TuneIn, Pandora et Amazon Music. Siri semble (enfin) un peu plus malin sur la mini enceinte : l’assistant peut désormais reconnaître qui parle et proposer une expérience « dédiée » pour chaque utilisateur. Point important, Siri n’écoute que lorsqu’on lui parle, ce qui évite toute possibilité d’enregistrement « discret » des conversations.

Autre nouveauté, la fonction Intercom permet d’envoyer un message d’un HomePod vers un autre HomePod. Sur les iPhone et autres appareils Apple, une notification est envoyée avec le message vocal. Qui dit enceinte dit musique et sur ce plan, le HomePod Mini tente de faire aussi bien que le grand modèle : l’enceinte embarque la puce S5 et la technologie Computational Audio garantit (selon Apple) un son de grande qualité… et en stéréo si l’on dispose de deux HomePod Mini. Plusieurs HomePod Mini peuvent même se synchroniser entre eux pour diffuser de la musique exactement au même moment !

Le HomePod mini sera disponible en deux coloris, le gris sidéral ou le blanc. Le tarif est de 99 dollars. Les précommandes démarrent le 6 novembre avant la disponibilité effective fixée au 16 novembre.