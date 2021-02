Mp3tag est désormais disponible au téléchargement pour les utilisateurs sur Mac. Cet outil qui permet d’éditer les informations/tags des fichiers audio était exclusivement proposé sur Windows jusqu’à présent. Voilà maintenant une arrivée sur macOS.

Mp3tag arrive enfin sur Mac

Cela fait un moment maintenant que Mp3tag existe et beaucoup d’utilisateurs avec un Mac attendaient son arrivée sur macOS. Il se veut très utile pour modifier les informations des musiques et autres fichiers audio. Il est ainsi possible de mettre l’artiste, le nom de la musique, l’album, l’année, le genre, le compositeur, la jaquette et bien plus encore. Ce type d’outil est surtout intéressant pour ceux qui veulent avoir du travail bien fait et ainsi toutes les bonnes informations dans leur bibliothèque musicale.

Au vu du nom, certains pourraient penser que Mp3tag gère uniquement les MP3. Mais l’application supporte également les fichiers FLAC, OGG, OPUS, AIF, DSF, MPC, WAV et même MP4 et M4V. Il peut par ailleurs rechercher les informations depuis des bases de données musicales en ligne, à savoir Discogs et MusicBrainz. Cela évite aux utilisateurs d’entrer manuellement les informations pour chaque musique. Le processus plus ou moins automatisé permet de gagner du temps. Dans la même idée de gagner du temps, il est possible d’éditer plusieurs fichiers audio en même temps.

Mp3tag est disponible sur Mac depuis le Mac App Store au prix de 21,99€. Il est certain que cela va décevoir beaucoup d’utilisateurs. En effet, la version sur Windows, qui existe depuis des années, est gratuite. Il existe toutefois une version d’essai de 7 jours sur le site de Mp3tag.